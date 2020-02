Pustertal Bahn ab 12. Februar wieder fit

Nach intensiven Arbeiten zur Wiederinstandsetzung der Bahninfrastruktur wird ab Mittwoch, 12. Februar auch das Teilstück Olang – Innichen wieder für den Zugverkehr frei gegeben.





Bis auf weiteres entfallen täglich 3 der insgesamt 25 Zugpaare zwischen Innichen und Sillian.



•

Bei 4 Zugpaaren pro Tag ist am Bahnhof Innichen ein Umsteigen in beiden Richtungen erforderlich.



Buslinie 446 Sexten – Toblach und Buslinie 447 Winnebach – Innichen:



Mit der vollständigen Wiederinbetriebnahme der Pustertaler Bahn werden die Morgenfahrten der Buslinien 446 und 447 ab Sexten und ab Winnebach wieder auf ihre ursprüngliche Abfahrtszeit nachverlegt.



„Zügig“ zur Biathlon-WM



Damit die Biathlon-WM in Antholz für die vielen Besucher bequem und umweltfreundlich erreichbar ist, wird im Zeitraum 12. bis 22. Februar 2020 das Angebot an Zugverbindungen aufgestockt.



Täglich verkehren folgende Züge zusätzlich zum normalen Fahrplan:



•

Olang/Antholz – Franzensfeste: zusätzliche Abfahrten um 22.50 Uhr und um 23.45 Uhr



•

Olang/Antholz – Innichen: zusätzliche Abfahrten um 22.45 Uhr und um 23.45 Uhr



•

Franzensfeste – Olang/Antholz: zusätzliche Abfahrt um 21.50 Uhr





An den Biathlon-Wochenenden verkehren folgende Züge zusätzlich zum normalen Fahrplan:



•

An den Samstagen 15.und 22. Februar fährt auch der Zug mit Abfahrt um 21.50 Uhr in Innichen; Abfahrt von Olang/Antholz um 22.15 Uhr Richtung Bruneck.



•

Ab diesem Datum verkehren nahezu alle Züge wieder laut gewohntem Fahrplan, mit folgenden Abweichungen: