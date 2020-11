Pustertal Bahn am Sonntagvormittag gesperrt

Grund für die Sperre sind planmäßige Kontrollen und Instandhaltungsarbeiten, die vom Schienennetzbetreiber in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Die ersten Züge auf der gesamten Strecke starten am Sonntag jeweils um 13.50 Uhr in Franzensfeste und in Innichen.Ein Schienenersatzverkehr zwischen Franzensfeste und Innichen steht zur Verfügung mit stündlichen Fahrten in beiden Richtungen. Abfahrt der Ersatzbusse in Franzensfeste und Innichen jeweils zur Minute .50. Bitte beachten: Die Fahrzeiten der Busse sind wesentlich länger als jene der Züge.Die Ersatzbusse halten meist auf den Bahnhöfen mit folgenden Ausnahmen: In Bruneck Nord halten die Busse in der Hofer-Straße, in Percha beim Rathaus, in Niederdorf auf dem V.-Kurz-Platz. Aufgrund der Maßnahmen gegen Covid-19 ist die Fahrgast-Kapazität auch in den Ersatzbussen derzeit auf 50 Prozent der zugelassenen Plätze beschränkt. Es dürfen demnach in Regionalbussen die meisten Sitzplätze genutzt werden, jedoch keine Stehplätze. Es ist keine Fahrrad-Mitnahme möglich.Auch für den Abschnitt Innichen – Sillian gibt es am Sonntagvormittag einen Schienenersatzverkehr mit Bussen:um 7.18 Uhr, 8.18 Uhr, 9.18 Uhr und 10.18 Uhr.um 7.28 Uhr, 8.28 Uhr, 9.28 Uhr und 10.28 Uhr.

