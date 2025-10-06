Kurz vor 10 Uhr eilten sie einem verletzten Bauern zu Hilfe. Dieser war im eigenen Wald mit Arbeiten mit der Seilwinde beschäftigt, als er plötzlich ein Stück hinabstürzte und hart mit dem Oberkörper am Boden aufschlug. <BR \/><BR \/>Dabei erlitt er ein Thoraxtrauma und brach sich gleich mehrere Rippen. Er kam mit dem Einsatzwagen ins Tal und wurde vom Weißen Kreuz ins Brunecker Krankenhaus gebracht. <h3>\r\nBeide Beine gebrochen<\/h3>In der Mittagszeit dann der zweite Einsatz: Ein Extremsportler, ein 32-jähriger Feriengast, war mit seinem Speedflyer auf die Sylvesterpiste abgestürzt und hatte sich dabei beide Beine gebrochen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit den Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus Bruneck geflogen.