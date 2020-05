Pustertal: Carabinieri stellen breite Drogenpalette sicher

Bei einer Hausdurchsuchung in Welsberg wurden 15 Gramm Marihuana sichergestellt, sowie einige hundert Euro Bargeld. Laut Carabinieri stammt das Geld aus dem Drogenhandel. Der 20-Jährige wurde angezeigt.Auch in Rasen wurden die Drogenfahnder fündig: Ein 20-Jähriger hatte 6,5 Gramm Ketamin (ein Arzneistoff aus der Human- und Tiermedizin, Anm.d.Red.) in der Wohnung versteckt, sowie rund 50 LSD-Briefmarken. Der junge Mann wurde ebenfalls angezeigt.Und in Bruneck kontrollierten die Carabinieri eine 20-Jährige aus Gais. Daraufhin wollte sich die junge Frau durch Kratzen der Kontrolle entziehen, was ihr jedoch nicht gelang. Die Frau hatte 13 Gramm Haschisch, ein Gramm Kokain und 2 Ampullen Methadon bei sich. Die 20-Jährige wurde wegen Drogenbesitzes und Widerstandes gegen eine Amtsperson angezeigt.Alle sichergestellten Drogen wurden zur Analyse ins Carabinieri-Labor nach Leifers gebracht.

