Gegen 9 Uhr kollidierten auf der Pustertaler Straße zwischen Welsberg und Olang, auf Höhe des Stausees, zwei Lastwagen miteinander. Einer der Lenker erlitt dabei leichte Verletzungen.<BR \/><BR \/>Die Straße wurde zunächst vollständig gesperrt. Nachdem die beiden Lkw auf eine Spur verlegt worden waren, konnte der Verkehr einspurig wieder freigegeben werden.<BR \/><BR \/>Trotzdem kam es in beiden Richtungen zu langen Staus und deutlichen Verzögerungen.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schnee-bis-ins-tal-feuerwehren-ruecken-zu-unfaellen-und-bergungen-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aber nicht nur im Pustertal, im ganzen Land sind die Feuerwehren im Dauereinsatz – hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b>