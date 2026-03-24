Die Ortspolizei Bruneck wurde am vergangenen Donnerstag kurz nach 8 Uhr verständigt, nachdem Autofahrer ein Fahrzeug mit äußerst verdächtiger Fahrweise gemeldet hatten.<BR \/><BR \/>Der Kleinlastwagen mit ausländischem Kennzeichen konnte schließlich von der Polizeistreife in der Pfalzner Straße gestoppt werden. Der folgende Alkoholtest ergab einen Wert von 0,71 g\/l.<BR \/><BR \/>Neben der Verwaltungsstrafe von 543 Euro und dem Abzug von 10 Punkten vom Führerschein, wird dem Fahrzeuglenker außerdem der Führerschein zwischen 3 und 6 Monaten entzogen.<BR \/><BR \/>Am gestrigen Montagnachmittag wurde die Ortspolizei zu einem Unfall nach Gais gerufen. Ein Lieferwagen war auf eine Leitplanke aufgefahren und hatte erheblichen Sachschaden verursacht – verletzt wurde niemand. Vor Ort sei den Polizeibeamten dann sofort aufgefallen, dass der Fahrzeuglenker offensichtlich betrunken war. In der Fahrerkabine befand sich zudem eine leere Wodkaflasche.<BR \/><BR \/>Der Fahrer aber mehrfach den Alkoholtest verweigert. In diesem Fall sieht die Straßenverkehrsordnung dieselbe Prozedur vor, wie wenn ein Alkoholwert von mehr als 1,5 g\/l festgestellt worden wäre.<BR \/><BR \/>Nachdem der Fahrer über alle rechtlichen Konsequenzen aufgeklärt wurde, erfolgte der Führerscheinentzug und die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.