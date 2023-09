Pustertal: Gestohlene E-Bikes gefunden – 3 Anzeigen

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnten die Carabinieri von Bruneck und Sand in Taufers im Pustertal vor rund einer Woche 2 E-Bikes sicherstellen.Die teuren Fahrräder sollen kurz davor von 3 jungen Männern gestohlen worden sein.Das Diebesgut wurde in behelfsmäßigen Verstecken, die für die Ordnungshüter schwer zu finden waren, aufbewahrt – wahrscheinlich um sie weiterzuverkaufen, wie die Carabinieri in einer Presseaussendung mitteilen.Mittlerweile wurden die E-Bikes den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben. Die Ermittlungen laufen derweil weiter, unter anderem gelte es zu prüfen, ob die Verdächtigen für weitere Rad-Diebstähle verantwortlich sind.Die 3 jungen ausländischen Männer, die in Südtirol ansässig sind, wurden wegen Hehlerei angezeigt.