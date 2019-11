Pustertal: Vorläufiger Fahrplan für den Schienenersatzdienst

Im Amt für Personenverkehr wurde heute ein vorläufiger Fahrplan für den Schienenersatzverkehr zwischen Franzensfeste und Innichen ausgearbeitet, welcher der derzeitigen Situation Rechnung trägt und der bis einschließlich Sonntag, 24. November gültig bleibt. Für die kommende Woche werden dann neue, detailliertere Fahrpläne ausgearbeitet





Für den morgigen Donnerstag und für Freitag sind halbstündliche Verbindungen vorgesehen mit Abfahrten bei den Bahnhöfen in Innichen und Franzensfeste jeweils zu den Minuten .20 und .50.In Innichen startet der erste Bus um 5.20 Uhr nach Franzensfeste, in Bruneck gibt es eine erste Abfahrt um 5.28 Uhr.Richtung Innichen startet der erste Bus in Bruneck um 5.30 Uhr, in Franzensfeste startet der erste Bus um 5.50 Uhr.Für Samstag und Sonntag gibt es meist stündliche Verbindungen.Der Ersatzfahrplan ist auf der Homepage von Südtirolmobil abrufbar.

