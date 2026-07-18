Um 8.13 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Sand in Taufers, Mühlen und Kematen alarmiert. In sehr unwegsamen Gelände am Kemitna Berg oberhalb von Kematen auf rund 2.000 Metern Meereshöhe wurde ein mittlerer Waldbrand (Alarmstufe 2) gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Baum von einem Blitz getroffen und das Feuer verursacht haben.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337544_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Weil es für die Bodenmannschaften keine Möglichkeit gibt, zum Waldbrand zu gelangen, forderte die Einsatzleitung einen Hubschrauber an. Um kurz nach 9 Uhr traf der Helikopter ein und nach einem Überflug mit der Einsatzleitung wurde entschieden, eine Bodenmannschaft zum Einsatzort zu fliegen. Diese hat umgehend mit den Löscharbeiten begonnen, auch der Hubschrauber führt Löschflüge durch.<BR \/><BR \/>Auch die Forstbehörde und die Finanzwache sind im Einsatz.