Pustertalbahn am Sonntagvormittag gesperrt, Änderungen bei einigen Buslinien

Asphaltierungsarbeiten am Bahnhof Sterzing-Pfitsch

Weitere Fahrplanänderungen

Die Pustertaler Bahnlinie bleibt am kommenden Sonntagvormittag, 18. September, gesperrt: der Abschnitt Franzensfeste – Innichen von 6.30 bis 13.30 Uhr, der Abschnitt zwischen Innichen und der Staatsgrenze von 9 bis 12 Uhr. Die ersten Züge für die gesamte Strecke starten um 13.50 Uhr in Franzensfeste und in Innichen.Grund für die Unterbrechung sind technische Kontroll- und Wartungsarbeiten, die von der italienischen Betreibergesellschaft für das Schienennetz in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Im Pustertal sind diese Wartungsarbeiten alle 2 Monate anberaumt.Während der Wartungssperre steht stündlich ein Schienen-Ersatzdienst zur Verfügung. Die Ersatzbusse bedienen meist die Bahnhöfe mit folgenden Ausnahmen: In Bruneck Nord halten die Busse in der Hofer-Straße, in Percha beim Rathaus, in Niederdorf auf dem V.-Kurz-Platz. Beim Bahnhof Bruneck halten die Ersatzbusse am Bussteig F (Marconistraße). In den Bussen ist keine Fahrrad-Mitnahme möglich. Auch im Abschnitt Innichen – Sillian stehen während der Wartungssperre Ersatzbusse zur Verfügung.Am kommenden Montag, 19. September, werden am Bahnhof Sterzing-Pfitsch Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Ab 8 Uhr wird diese Haltestelle nur mehr von der Citybuslinie 316 bedient. Für die Busse der Regionallinien 310, 312, 314, 315 und 319 dient die Haltestelle Klammer als Ersatzhaltestelle, für die Linie 311 die Haltestelle Moosfeld. Bei günstiger Witterung sollten die Arbeiten innerhalb Montag abgeschlossen sein.Urtijëi/St. Ulrich: Die Busse der Linien 172 und 355 fahren ab Montag, 19. September, nicht über die Umfahrungsstraße, sondern über die Purgerstraße. Die Haltestelle Guggenoi entfällt bis zum 18. November.La Val/Wengen: Auf der Strecke Wengen – Pederoa verkehren in den kommenden Wochen, voraussichtlich bis Mitte Oktober, aufgrund von Bauarbeiten nur Kleinbusse. Um genügend Kapazität zu schaffen, werden mehrere Busse gleichzeitig eingesetzt.