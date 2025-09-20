<h3>\r\nAbschnittsweise Sperre<\/h3>Die Teilsperre der Pustertalbahn betrifft von 07.30 bis 13.30 Uhr den Abschnitt Bruneck - Innichen, von 09.00 bis 12.00 Uhr den Abschnitt Innichen - Sillian.<BR \/><BR \/>Grund für die Sperre sind planmäßige Instandhaltungsarbeiten an der Strecke, die im Zweimonatsrhythmus vom Schienennetzbetreiber RFI durchgeführt werden, wie es auf der Website von „südtirolmobil“ heißt.<h3>\r\nSchienen-Ersatzdienst mit Bussen<\/h3>Die Ersatzbusse B500 fahren zwischen dem Bahnhof Bruneck (Bussteig C) und dem Bahnhof Innichen im Halbstundentakt. Die Busse des Ersatzverkehrs SV223 fahren zwischen dem Bahnhof Innichen und dem Bahnhof Sillian im Stundentakt. <BR \/><BR \/>Es ist keine Fahrradmitnahme möglich. Die Fahrzeiten können entsprechend der Verkehrssituation variieren und sind länger. Der Bahnhof Innichen wird trotz des autofreien Tages bedient.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Infos und laufende Aktualisierungen finden Sie hier. <\/a>