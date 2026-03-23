Während dieser Zeit werden entlang der Strecke mehrere Arbeiten durchgeführt. Dazu zählen unter anderem Vorbereitungsmaßnahmen für die Ausrüstung der Bahnlinie mit dem neuen europäischen Zugsicherungssystem ETCS (European Train Control System). ETCS ist ein europaweit standardisiertes System zur Zugsteuerung, das über Führerstandsanzeigen die Zugbewegungen überwacht und sicherstellt, dass die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird.<BR \/><BR \/> Die dafür notwendigen Streckeninformationen werden direkt an den Zug übermittelt und dort verarbeitet. Reagiert das Zugpersonal nicht entsprechend, kann das System automatisch eingreifen und eine Bremsung auslösen. Zusätzlich werden außerordentliche Instandhaltungsarbeiten umgesetzt, um die Infrastruktur langfristig zu modernisieren und die Zuverlässigkeit der Bahnverbindungen zu erhöhen.<h3>\r\nSchienenersatzverkehr eingerichtet<\/h3>Um die Mobilität der Fahrgäste während der Sperre sicherzustellen, wird im oberen Pustertal ein Schienenersatzverkehr mit Bussen im Halbstundentakt zwischen den Bahnhöfen Bruneck und Innichen eingerichtet. Dieser verkehrt als Linie B500. Das Mobilitätsressort weist jedoch darauf hin, dass nicht alle Bahnhöfe bedient werden und nicht in allen Bussen Entwertungsgeräte vorhanden sind.<BR \/><BR \/>Für den Abschnitt Innichen–Lienz wird zusätzlich ein Schienenersatzverkehr mit Bussen im Stundentakt eingerichtet. Dieser Dienst wird als Linie SV223 vom Bahnbetreiber ÖBB durchgeführt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/news\/sperren\/faq" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen zum Ersatzverkehr, zum Ticketing sowie zu häufig gestellten Fragen stehen auf der südtirolmobil-Webseite bereit.<\/a>