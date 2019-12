Pustertaler Bahnlinie: 70-Tonnen-Koloss bei Vintl aus dem Weg gebaggert

Der Felsbrocken bereitete den Experten einiges an Kopfzerbrechen: Er lag direkt am Bahngleis und hat ein Gewicht von 70 Tonnen. Ursprünglich plante man, den Koloss zu sprengen, doch nun rückte man ihm doch versuchsweise mit 2 Baggern zu Leibe. Mit Erfolg.





Am Montagvormittag griffen die Schaufeln zweier Bagger mit vereinten Kräfte an und zogen den Brocken unter großem Knarren von den Geleisen.Ob der 70-Tonner in einem zweiten Schritt doch noch gesprengt werden soll, wird am Mittwoch entschieden.

