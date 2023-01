Pustertaler Bahnlinie am Sonntagvormittag gesperrt

Schienen-Ersatzdienst

Am Sonntagvormittag, 15. Jänner, finden auf der Pustertaler Bahnlinie die planmäßigen Kontroll- und Wartungsarbeiten statt, die von der Betreibergesellschaft für das Schienennetz in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.Der Abschnitt Franzensfeste – Innichen bleibt von 6:30 Uhr bis 13:30 Uhr für den Bahnverkehr gesperrt, der Abschnitt Innichen bis zur Staatsgrenze zwischen 9:00 und 12:00 Uhr. Die ersten Züge starten am Sonntag fahrplanmäßig um 13:50 Uhr in Franzensfeste und in Innichen.Wie gewohnt wird ein Schienen-Ersatzdienst eingerichtet. Die Ersatzbusse verkehren halbstündlich zwischen Franzensfeste und Innichen.Beim Schienen-Ersatzdienst (Fahrplantabelle B400) bitte beachten: Es werden nicht alle Bahnhöfe angefahren. In Bruneck Nord halten die Ersatzbusse in der A.-Hofer-Straße, in Percha beim Rathaus, in Niederdorf auf dem v.-Kurz-Platz. Die Abfahrtszeiten der Ersatzbusse unterscheiden sich vom Bahnfahrplan, die Fahrtzeiten sind länger und hängen auch vom Verkehrsaufkommen ab. In den Ersatzbussen ist keine Fahrrad-Mitnahme möglich.Zwischen Innichen und Sillian gibt es während der Wartungssperre ebenfalls einen Ersatzdienst mit stündlichen Verbindungen.Alle Infos und Fahrpläne auf der Webseite und App südtirolmobil.