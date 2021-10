Pustertaler Bahnlinie: umfangreiche Arbeiten stehen an

Der Abschnittbleibt von Samstag, 30. Oktober bis einschließlich Samstag, 6. November komplett gesperrt, ein Schienen-Ersatzdienst wird eingerichtet. Aus betrieblichen Gründen entfallen zudem einzelne Züge im Abschnitt Bruneck – Franzensfeste, auch diese werden durch Busse ersetzt. In den Ersatzbussen ist keine Fahrrad-Mitnahme möglich.In Bruneck halten die Ersatzbusse nur am Bahnhof Bruneck (Marconistraße) und bei der Haltestelle Tschurtschenthaler-Park. Die Route führt über die Reischacher Straße und die neue Ausfahrt Bruneck Mitte. Dadurch sollen die Fahrzeiten etwas verkürzt und die Anschlüsse an den Zug gewährleistet werden.Grund für die mehrtägige Sperre sind Vorbereitungsarbeiten zur Errichtung einer neuen Brücke bei Olang, die im kommenden Jahr fertiggestellt wird. Um die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste in Grenzen zu halten, wurde für die Arbeiten die schulfreie erste Novemberwoche gewählt.Am Sonntagvormittag, 31. Oktober, finden auf der Pustertaler Bahnlinie die planmäßigen Kontroll- und Wartungsarbeiten statt, die von der Betreibergesellschaft für das Schienennetz in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Die gesamte Linie zwischen Innichen und Franzensfeste bleibt daher von 6.30 Uhr bis 13.30 Uhr für den Bahnverkehr gesperrt. Wie gewohnt wird ein Schienen-Ersatzdienst eingerichtet.Der Abschnitt Innichen - Sillian ist am kommenden Sonntag von 9.00 bis 12.00 Uhr unterbrochen. Eine längere Streckensperre zwischen Innichen und Lienz ist für den Zeitraum vom 7. bis voraussichtlich 15. November anberaumt, Grund dafür sind Gleisbauarbeiten am Bahnhof Thal in Osttirol.Hier gibt es den Ersatzfahrplan.Alle Fahrpläne und Meldungen, auch zum Schienen-Ersatzdienst, gibt es stets aktuell auf der Webseite und App südtirolmobil.

stol