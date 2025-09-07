<BR \/><BR \/>Aus ungeklärter Ursache kam ein Pkw am heutigen Sonntag gegen 15.30 auf der Höhe der Abzweigung in den Klammschlösslweg bei Innichen von der Straße ab. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209210_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei fuhr das Fahrzeug gegen ein Stoppschild, beschädigte es, ka jedoch erst nach einigen Metern auf der Böschung zum Stehen. Die Person am Steuer wurde dabei verletzt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209213_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Team des Weißen Kreuzes kümmerten sich um die verletzte Person, indes übernahm die angerückte Freiwillige Feuerwehr Innichen die Aufräumarbeiten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209216_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Die Carabinieri regelten den Verkehr an der Unfallstelle und nahmen die Erhebungen zum genauen Unfallhergang auf.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>