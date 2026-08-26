Vor allem in den Wintermonaten können die Wassereintritte zu Problemen führen. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kann das durch die Tunneldecke eindringende Wasser gefrieren und Eiszapfen bilden, die unter Umständen problematische Auswirkungen haben können. Gleichzeitig beeinträchtigt das eindringende Wasser langfristig die Dauerhaftigkeit des Bauwerks.<BR \/><BR \/>„Wenn sich ein konkreter Handlungsbedarf zeigt, reagieren wir gezielt und rasch“, betont Mobilitäts- und Infrastrukturlandesrat Daniel Alfreider. „In Mühlbach handelt es sich um einen unvorhersehbaren Fall, auf den der Straßendienst Eisacktal im Zuge der täglichen Kontrollfahrten aufmerksam wurde und eine rasche Intervention eingeleitet hat. Mit dem Eingriff handeln wir rechtzeitig vor Beginn der kalten Jahreszeit, erhöhen die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmenden und schützen gleichzeitig das Bauwerk langfristig.“<BR \/><BR \/>Vorgesehen sind die Abdichtung der Risse im Inneren des Tunnels sowie die vollständige Außenabdichtung des Abschnitts des künstlichen Tunnels in Richtung Ostportal.<BR \/><BR \/>Um die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering zu halten, werden die Arbeiten, die Verkehrseinschränkungen erfordern, vorwiegend in den Nachtstunden durchgeführt.<BR \/><BR \/>Vom 9. bis 25. September wird auf der Pustertaler Staatsstraße bei Mühlbach zwischen Kilometer 7+300 und Kilometer 9+300 jeweils von 20 bis 6 Uhr eine geänderte Verkehrsführung eingerichtet. Eine Fahrtrichtung wird durch den Tunnel geführt, die andere über die LS 182 Mühlbach umgeleitet.<BR \/><BR \/>Vom 28. September bis 9. Oktober wird der Tunnel im selben Abschnitt jeweils von 20 bis 6 Uhr vollständig gesperrt. Der Verkehr wird während dieser Zeit über die Landesstraße 182 Mühlbach umgeleitet.<BR \/><BR \/>Die weiteren Arbeiten werden anschließend fortgesetzt. Der gesamte Eingriff soll bis Ende Oktober 2026 abgeschlossen sein.