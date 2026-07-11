<BR \/><BR \/>Aus ungeklärter Ursache prallten zwei Fahrzeuge am heutigen Samstag auf der Pustertaler Staatsstraße bei Vintl gegeneinander. Ein nachkommendes Auto verunfallte ebenfalls. In den Fahrzeugen befanden sich jeweils ein deutsches, ein polnisches und ein dänisches Urlauberpaar. <BR \/><BR \/>Beim Crash zogen sich vier Personen Verletzungen zu, drei davon leichte, eine mittelschwere. Zum Einsatz rückten neben der Freiwilligen Feuerwehr Niedervintl auch das Weiße Kreuz samt Notärztin aus Brixen und die Behörden aus. <BR \/><BR \/>An den Pkw entstand erheblicher Sachschaden – für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste der betroffene Abschnitt der Pustertaler Staatsstraße vollständig gesperrt werden, ehe eine Spur am frühen Nachmittag wieder geöffnet werden konnte. Es staut in beide Richtungen zurück.