<BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Schabs wurde heute gegen 6.30 Uhr alariert: Auf der Pustertaler Straße hatte sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207911_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die ausgerückte Mannschaft von Kommando- und Rüstfahrzeug kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Versorgung einer leichtverletzten Person im hinteren Pkw, anschließend wurde sie vom Weißen Kreuz in das Krankenhaus von Brixen eingeliefert. <BR \/><BR \/>Die Wehrleute regelten gemeinsam mit den Carabinieri den Verkehr während der Unfallerhebungen und Aufräumarbeiten. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr auch das Weiße Kreuz Mühlbach sowie die Carabinieri von Brixen und Mühlbach. Aufgrund des Unfalls kam es zu Staus, die sich relativ rasch auflösten.