Putins Waffenruhe mit Spannung erwartet – Ukraine spricht von „Heuchelei“

„Russland muss die besetzten Gebiete verlassen – nur dann wird es eine zeitweilige Waffenruhe geben“

Lage werde sich kaum verändern

In Kiew ist von „Heuchelei“ und „Propaganda“ die Rede, auch westliche Politiker reagierten zurückhaltend.Nach monatelangem Zögern hat die deutsche Bundesregierung sich unterdessen – ebenso wie die USA – erstmals zur Lieferung von Schützenpanzern an die angegriffene Ukraine entschieden. Kiew reagiert dankbar, hofft aber zugleich auf noch mehr Hilfe im Kampf gegen die russische Aggression.Putin begründet Waffenruhe-Plan mit orthodoxem WeihnachtsfestIn Putins Dekret heißt es: „Unter Berücksichtigung des Aufrufs von Patriarch Kirill beauftrage ich das russische Verteidigungsministerium vom 6. Januar 12 Uhr mittags (10 Uhr MEZ) bis 7. Januar 24 Uhr (22 Uhr MEZ) eine Feuerpause entlang der gesamten Linie der bewaffneten Auseinandersetzung in der Ukraine in Kraft zu setzen.“Zuvor hatte Kirill, das einflussreiche Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, zu einer Waffenruhe in der Ukraine über Weihnachten aufgerufen. Die orthodoxen Kirchen in Russland und in der Ukraine feiern die Geburt Jesu Christi traditionell nach dem julianischen Kalender am 7. Januar.Ukraine bezeichnete angekündigte Feuerpause als „Heuchelei“Die Führung in Kiew bezeichnete die Feuerpause als „Heuchelei“. Der Berater im ukrainischen Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, schrieb auf Twitter: „Russland muss die besetzten Gebiete verlassen – nur dann wird es eine zeitweilige Waffenruhe geben.“Im Gegensatz zum russischen Gegner greife die Ukraine kein fremdes Territorium an und töte keine Zivilisten. Beobachter in Kiew gingen davon aus, dass die Feuerpause den Ukrainerinnen und Ukrainern zwar möglicherweise Angriffe mit Raketen und Drohnen über die Weihnachtstage ersparen könnte. An den Fronten im Osten und Süden des angegriffenen Landes hingegen werde sich die Lage hingegen wohl kaum verändern.Auch EU-Ratschef Charles Michel warf Russland heuchlerisches Verhalten vor. „Ein Rückzug der russischen Truppen ist die einzige ernsthafte Option, um Frieden und Sicherheit wiederherzustellen, schrieb er auf Twitter.