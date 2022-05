Putins „Z“ auf Auto in Südtirol

Das Propagandasymbol, das für den Sieg der Russen im Krieg in der Ukraine stehen soll, prangte heute Morgen auf einem Auto mit italienischem Kennzeichen, das auf einer Raststätte an der MeBo abgestellt war.Das Z wurde mit grauem Klebeband auf die Heckscheibe geklebt. In den letzten Wochen kursierte in den sozialen Medien ein Aufruf an die im Ausland lebenden Russen, das Z auf ihren Autos anzubringen.