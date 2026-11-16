Ein Bewohner von Castelfidardo alarmierte am Donnerstagabend, die Feuerwehr, nachdem auf einem Foto eine Schlange aus seiner Toilette zu kommen schien. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Haus, konnten jedoch kein Tier finden.<BR \/><BR \/>Ermittlungen der Carabinieri brachten schließlich die Wahrheit ans Licht: Ein neunjähriger Bub hatte während eines Spielenachmittags bei einer Freundin mithilfe künstlicher Intelligenz eine Schlange digital in ein Badezimmerfoto eingefügt.<BR \/><BR \/>Bei der Befragung gestand das Kind den Streich und entschuldigte sich für den ausgelösten Alarm. Rechtliche Konsequenzen drohen ihm aufgrund seines Alters nicht.