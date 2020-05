Qantas besetzt weiter Mittelsitze auf Flügen: „Geringes Infektionsrisiko“

Ab dem 12. Juni werde das Catering vereinfacht und die Reinigung von Flugzeugen intensiviert werden, erklärte Qantas am Dienstag.Mittelsitze werden aber weiterhin belegt, Masken und Reinigungstücher zur Verfügung gestellt, teilte das Unternehmen mit.Passagiere werden zudem aufgefordert, möglichst während des Fluges sitzen zu bleiben. Der medizinische Direktor der Qantas Group, Ian Hosegood, sagte, das Freilassen des Mittelsitzes sei an Bord nicht praktikabel und die Fluggesellschaft sei angesichts eines geringen Übertragungsrisikos nicht der Meinung, dass dies notwendig sei.„Daten zeigen, dass das tatsächliche Risiko, sich im Flugzeug anzustecken, bereits extrem gering ist“, erklärte Hosegood.Dies würde an einer Kombination von Faktoren liegen, unter anderem an der gefilterten Kabinenluft, sowie der Tatsache, dass die Menschen nicht einander zugewandt säßen. Auch die hohen Rückenlehnen der Flugzeugsitze würden als physische Barriere dienen.Qantas hat alle kommerziellen internationalen Flüge bis mindestens Ende Juli gestrichen. Die Airline erwartet, dass die Inlandsnachfrage früher anziehen könnte, da die Beschränkungen in Australien infolge der niedrigen Infektionszahlen gelockert werden.

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

apa