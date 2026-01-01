Einige Zahlen legte Quästor Giuseppe Ferrari bei seinem Rückblick auf das ablaufende Jahr vor. 300 Personen wurden 2025 verhaftet, im Jahr 2024 war es noch die Hälfte gewesen (siehe Infografik). 176 Meldungen gab es bei den Straftaten des „Codice rosso“, also Fälle von häuslicher und sexueller Gewalt sowie damit zusammenhängende Verbrechen wie z. B. Stalking. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256319_image" \/><\/div>\r\nEin besonderer Fokus wurde auf sogenannte „Spezialoperationen“ gelegt. Diese betrafen hauptsächlich die Landeshauptstadt. „Seit Juli haben wir uns beispielsweise auf den Park der Religionen oder den Obstplatz konzentriert, um diese Zonen sicherer zu machen“, berichtete der Quästor. Anwohner wurden unter anderem in die Quästur zu einem Austausch eingeladen. „Es ist wichtig, dass die Menschen Anzeige erstatten oder bei auffälligen Vorkommnissen die 112 wählen“, erklärte Ferrari. <h3>\r\nWartezeit auf Reisepass drastisch verkürzt<\/h3>22.567 Reisepässe wurden von der Polizei in diesem Jahr ausgestellt. „In dringenden Fällen erhalten die Bürger bereits innerhalb von drei Tagen einen neuen Pass“, so Ferrari. Auch dank der Zusammenarbeit mit dem Land, das Personal zur Verfügung stellte, konnte die Wartezeit drastisch verkürzt werden. <BR \/><BR \/>Auch die Kontrollen in öffentlichen Lokalen wurden erhöht. Insgesamt wurden 13 Lokale geschlossen. Die Beamten haben fast 42.000 Gramm illegale Substanzen beschlagnahmt, davon handelt es sich bei mehr als der Hälfte um Haschisch\/Marihuana. Zudem kommt auch „YouPol“ bei der Bevölkerung gut an. Bei 418 Fällen kam die App zur Anwendung. Bürger können damit einen Alarm auslösen. „Die Bürger und ihre Anliegen werden gehört“, versicherte Ferrari.