Den Ermittlungen zufolge wurden die fünf Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren wegen Schlägen, fahrlässiger Körperverletzung und Raub angezeigt. Daraufhin ordnete Quästor Ferrari entsprechende Präventionsmaßnahmen an.<BR \/><BR \/>Die Jugendlichen sollen Anfang April gegen 1 Uhr nachts entlang der Passerpromenade in Meran einen 26-jährigen Österreicher angegriffen haben. Laut Aussendung der Quästur wurde der Mann geschlagen und getreten und erlitt dabei Verletzungen im Gesichtsbereich.<h3>\r\nJugendliche mündlich verwarnt<\/h3>Es soll auch zu einem weiteren Vorfall gekommen sein. Dabei sollen die Jugendlichen einem Minderjährigen 55 Euro aus der Geldbörse geraubt haben. Laut Aussendung wurde auch das zweite Opfer bedroht und geschlagen. Zudem sollen die Jugendlichen dem Minderjährigen ein Video des vorangegangenen Angriffs gezeigt haben, das bereits in sozialen Netzwerken verbreitet worden war ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/im-stadtzentrum-jugendliche-gehen-aufeinander-los" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Video sehen Sie hier<\/a>).<BR \/><BR \/>Beide Opfer erstatteten Anzeige bei der Quästur Bozen. Die erlittenen Verletzungen und Prellungen wurden in der Notaufnahme des Krankenhauses Meran behandelt. In den Tagen nach den Vorfällen fand zudem eine Besprechung mit Vertretern der Ordnungskräfte statt. Dabei wurden gemeinsame Maßnahmen zur verstärkten Gebietskontrolle und zur Bekämpfung von Straftaten beschlossen.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Ermittlungen sprach Quästor Ferrari gegen die fünf Jugendlichen mündliche Verwarnungen aus. Mit dieser Präventionsmaßnahme werden die Betroffenen zu rechtmäßigem Verhalten aufgefordert. Die Möglichkeit, eine solche Maßnahme auch gegen Minderjährige zu verhängen, wurde durch das sogenannte „Caivano-Dekret“ eingeführt und auf Jugendliche ab 14 Jahren ausgeweitet.