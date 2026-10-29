Am Freitag, 30. Oktober, findet in Bozen eine Schülerdemonstration statt, am Nachmittag ist eine weitere Veranstaltung auf dem Waltherplatz angekündigt. In einem Interview erläutert Quästor Giuseppe Ferrari, wie die Polizei die Lage einschätzt, welche Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Ordnung vorgesehen sind und wie er die in sozialen Medien kursierenden Meldungen bewertet.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Herr Quästor, was passiert am Freitag in Bozen?<\/b><BR \/><BR \/>Giuseppe Ferrari: Am Vormittag findet eine Schülerdemonstration auf dem Mazziniplatz statt. Für den Nachmittag ist eine weitere Initiative angekündigt, auf die bislang allerdings nur in den sozialen Medien hingewiesen wurde. Die um 10.30 Uhr beginnende Protestaktion wurde von den Bozner Schülerinnen und Schülern hingegen ordnungsgemäß angemeldet.<BR \/><BR \/><b>Wird es vom Mazziniplatz aus einen Protestzug geben?<\/b><BR \/><BR \/>Ferrari: Wir stimmen uns derzeit eng mit den Organisatoren ab. Die Gespräche dienen auch dazu, den Ablauf der Demonstration und eine Route festzulegen, die von uns geprüft wird. Sofern die Quästur keine anderslautende Entscheidung trifft, kann ein Demonstrationszug stattfinden. Grundsätzlich bereiten wir derzeit den Einsatz der Sicherheitskräfte - Polizei, Carabinieri, Finanzpolizei und Stadtpolizei - so sorgfältig wie möglich vor, um die öffentliche Ordnung zu gewährleisten. Die Sicherheitskräfte werden morgen den ganzen Tag über präsent sein. Unsere Aufmerksamkeit gilt dabei einerseits der Schülerdemonstration und den Schulen. Darüber hinaus werden wir vor allem im Stadtzentrum präsent sein, um die öffentliche Ordnung zu gewährleisten, Störungen zu verhindern, und durch sichtbare Präsenz gegebenenfalls rechtswidrige Handlungen im Vorfeld zu unterbinden.<BR \/><BR \/><b>Sie haben von einer Initiative am Nachmittag gesprochen. Worum handelt es sich?<\/b><BR \/><BR \/>Ferrari: Für den Nachmittag gibt es eine Ankündigung, die bereits vor zwei Wochen über soziale Medien verbreitet wurde und sich auf verschiedene Städte in Italien bezieht. Den im Internet kursierenden Informationen zufolge soll die Veranstaltung in Bozen um 16 Uhr auf dem Waltherplatz stattfinden. Sie wurde allerdings nicht bei der Quästur angemeldet. Es soll sich um eine Kundgebung handeln, deren genaue Form bislang nicht näher konkretisiert wurde. Offizielle Vorankündigungen liegen uns dazu bisher nicht vor. Ich glaube auch nicht, dass wir diesbezüglich noch etwas erhalten werden. <BR \/><BR \/><b>Mit wie vielen Teilnehmern rechnet die Polizei bei der Schülerdemonstration?<\/b><BR \/><BR \/>Ferrari: Ich möchte keine Prognose abgeben. Vergleichbare Veranstaltungen hat es in Bozen bislang kaum gegeben.<BR \/><BR \/><b>Angesichts der Ausschreitungen und Plünderungen in Mailand vor wenigen Tagen sind viele Eltern, Geschäftsleute, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger besorgt.<\/b><BR \/><BR \/>Ferrari: Wir unternehmen alles, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Wir beschäftigen uns bereits seit Wochen intensiv mit diesem Thema und haben alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Zudem stehen wir, wie erwähnt, mit den Organisatoren der angemeldeten Demonstration in Kontakt. Die Lage auf nationaler Ebene ist derzeit außergewöhnlich. Deshalb widmen wir der Situation besondere Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit den anderen Polizeikräften unternehmen wir große Anstrengungen, denn dieser Tag stellt hohe Anforderungen an alle Einsatzkräfte. Was die Geschäftsleute betrifft, so haben am Dienstag auf Einladung des Regierungskommissars alle Vertreter der Wirtschaftsverbände an der Sitzung des Landeskomitees für öffentliche Sicherheit teilgenommen. Dabei wurde über die für den morgigen Freitag geplanten Veranstaltungen und die entsprechenden Vorbereitungen gesprochen. Die Verbände sind also informiert.<BR \/><BR \/><b>Werden auch Sicherheitskräfte aus anderen Regionen nach Bozen kommen?<\/b><BR \/><BR \/>Ferrari: Wir haben Unterstützung aus anderen Regionen angefordert.<BR \/><BR \/><b>In sozialen Medien kursieren zur Demonstration viele auch beunruhigende Nachrichten. Die Organisatoren unterstreichen, dass es sich um Falschmeldungen handelt.<\/b><BR \/><BR \/>Ferrari: Das Internet ist derzeit einer der Bereiche, in denen wir gemeinsam mit der Postpolizei besonders intensiv arbeiten. Wir analysieren die Aktivitäten im Netz, wo zahlreiche Informationen, darunter auch falsche, verbreitet werden. Wir bewerten diese Inhalte und versuchen zu einzuschätzen, welche davon relevant sind und welche nicht. In den vergangenen Tagen haben wir uns mit Meldungen befasst, die uns von den Verantwortlichen einiger Schulen übermittelt wurden. Wir nehmen diese sehr ernst und prüfen sie sorgfältig. Dabei klären wir, wie fundiert die jeweiligen Äußerungen sind und ob sie tatsächlich in einem Zusammenhang mit den für Freitag geplanten Demonstrationen stehen.<BR \/><BR \/><b>Rechnet die Polizei damit, dass gewaltbereiten Personen aus anderen Regionen nach Bozen kommen?<\/b><BR \/><BR \/>Ferrari: Nein. <BR \/><BR \/><b>Vor einigen Tagen kursierten in den sozialen Medien Meldungen, wonach der WaltherPark zum Ziel von Protestaktionen werden könnte. Gibt es konkrete Hinweise darauf?<\/b><BR \/><BR \/>Ferrari: Konkrete Hinweise gibt es nicht. Allerdings muss man damit rechnen, dass der WaltherPark als symbolischer Ort betrachtet werden kann. Innerhalb des Einkaufszentrums gibt es zahlreiche Geschäfte und Marken, die zum Ziel rechtswidriger Aktionen werden könnten. Bereits am vergangenen Samstag hatten wir umfangreiche Maßnahmen vorbereitet, um die Sicherheit der Geschäfte dort zu gewährleisten.