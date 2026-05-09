Laut Angaben der Quästur stiegen sowohl die Zahl der unmittelbar an der Grenze begleiteten Rückführungen als auch die Gesamtzahl der Maßnahmen zur Aufenthaltsregelung spürbar an.<BR \/><BR \/>Die mit sofortiger Begleitung an die Grenze vollzogenen Ausweisungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht, gleichzeitig sind die Gesamtmaßnahmen zur Aufenthaltsregelung um rund 50 Prozent gestiegen. Das geht aus Daten hervor, die die Quästur für die ersten vier Monate des Jahres 2026 veröffentlicht hat, wie die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/>Demnach stieg die Zahl der Ausweisungen mit Begleitung an die Grenze von neun im Jahr 2025 auf aktuell 25 im laufenden Jahr. Auch die Gesamtzahl der ergriffenen Maßnahmen zur Aufenthaltsregelung erhöhte sich deutlich: von 35 auf 53.<BR \/><BR \/>Diese Entwicklung sei das Ergebnis einer „klaren strategischen und organisatorischen Ausrichtung“, wie Quästor Giuseppe Ferrari betont. Ziel sei es, sicherzustellen, dass der Aufenthalt in Südtirol ausschließlich im Rahmen der geltenden Rechtsordnung erfolgt.