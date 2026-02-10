<BR \/>Die Ausweisungen wurden am gestrigen Montag durchgeführt. Betroffen war einerseits ein mazedonischer Staatsbürger – Geburtsjahr 2003 –, dessen Visum abgelaufen war. Die Behörden haben den jungen Mann zum Flughafen Mailand-Malpensa gebracht, von wo aus er nach Skopje zurückgeführt wurde.<BR \/><BR \/>Noch am selben Tag hat eine Polizeistreife einen aktenkundigen Senegalesen aufgespürt. Laut Quästur hat er in Italien bereits eine zehnjährige Haftstrafe abgesessen. Nach Abschluss der routinemäßigen Kontrollen wurde der Mann in das Abschiebezentrum Brindisi-Restinco gebracht, wo er nun auf seine Rückführung wartet.