Qualle tötet 9-jährigen israelischen Buben in Thailand

Der9-Jährige sei beim Baden vor der Insel Koh Phangan mit der gefährlichen Qualle in Kontakt gekommen, berichteten israelische Medien am Sonntag.Herbeigerufene Sanitäter hätten am Samstag vergeblich versucht, das Kind zu retten. Seine Familie lebe bereits seit einigen Jahren in Thailand, berichtete das israelische Fernsehen.Würfelquallen haben bis zu 3 Meter lange Tentakel. Das Gift dieser Nesseltiere gehört zu den gefährlichsten der Welt. Es löst Lähmung und Atemnot aus.In den vergangenen Jahren gab es mehrmals Berichte über ähnliche Todesfälle nach Kontakt mit der Qualle.

apa/dpa