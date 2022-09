Quarantäne wird deutlich gelockert: Was sagt Dr. Franzoni dazu?

Seit Donnerstag ist es fix ( STOL hat berichtet ): Es gelten nun folgende neue Isolationsbedingungen für positiv Getestete: Asymptomatische, oder Personen, die seit mindestens 2 Tagen symptomfrei sind, können sich bereits nach 5 Tagen mittels PCR- oder Antigentest „freitesten“. Bisher war das erst nach 7 Tagen möglich gewesen.Falls der Infizierte weiterhin positiv ist, kann die Quarantäne am 14. Tag nach der positiven Ersttestung beendet werden – auch ohne Test. Zuvor waren es noch 21 Tage gewesen.Dr. Patrick Franzoni erklärt, dass die neuen Maßnahmen an die epidemiologische Lage angepasst worden sind: „Es wurde höchste Zeit und hätte bereits im Juli passieren sollen. Durch die Regierungskrise hat sich leider alles ein bisschen verzögert.“Sanitäts-Generaldirektor Florian Zerzer bezeichnet die eingeführte Verkürzung ebenso als „sinnvoll und notwendig“.Die neuen Bestimmungen sind seit gestern in Kraft und gelten rückwirkend – also auch für all jene, die bereits in Quarantäne sind.Zudem gibt es eine weitere Neuigkeit, schildert Dr. Franzoni: „Die Isolationsbedingungen sind unabhängig vom Impfstatus.“ Also egal, ob erstgeimpft, zweitgeimpft, geboostert oder die 4. Dosis schon erhalten – für die gelockerten Maßnahmen spielt das keine Rolle.„In der Schweiz und in Österreich sind sie schon eine Spur weitergegangen“, meint der Mediziner. Dort haben all jene Infizierten, die asymptomatisch sind, keine Beschränkungen mehr. Sie müssen aber eine FFP-2-Maske tragen. „Wir gehen nun auch in diese Richtung.“ Denn die epidemiologische Lage sei zurzeit gut, aber der stellvertretende Covid-Einsatzleiter mahnt auch: „Wir müssen schauen, was in den nächsten Monaten passiert.“Indes hat die europäische Arzneimittelagentur EMA die neuen Corona-Impfstoffe freigegeben. Ab Montag werden sie auch in Italien zugelassen sein.Diese 2 Impfstoffe, einer vom Unternehmen Pfizer Biontech und einer vom US-Konzern Moderna, sollen deutlich wirksamer gegen die Omikron-Variante des Virus sein. Sie sollen nicht nur gegen schwere Verläufe, sondern auch gegen die Ansteckung an sich besser schützen.