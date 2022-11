Quarantänepflicht könnte bald schon deutlich reduziert werden

Entweder 5 Tage ohne weiteren Test, oder einen einzigen negativen Test

In den kommenden Wochen soll entschieden werden

Derzeit müsse man noch vorsichtig sein, da die Grippesaison erst beginne und ein Aufeinandertreffen von Grippe und Corona schwerwiegende Folgen haben könnte.Aber danach denke man über eine deutliche Reduzierung der Quarantänepflicht bei Corona-positiven nach, sagt der italienische Gesundheitsminister Orazio Schillaci.Der Plan: 5 Tage Quarantäne für Personen, die zwar Corona-positiv sind, aber überhaupt keine Symptome verspüren. Danach brauche es keinen weiteren negativen Test.Und 5 Tage für jene Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, aber seit 24 Stunden ohne Fieber sind. Auch für diese brauche es danach keinen weiteren Test, sehr wohl aber müssten sie sich jedoch nach der 5-tägigen Quarantäne verpflichten, eine Maske zu tragen, sollten sie noch positiv sein.Eine weitere Hypothese steht im Raum: Ein negativer Test reicht aus, um die Quarantäne zu beenden, unabhängig davon, wie viele Tage man sich in Quarantäne befindet.Ob sich die italienische Regierung für die 5-Tage-Regel entscheiden wird, oder für den einzigen negativen Test, wird in den kommenden Wochen entschieden.Derzeit beträgt die Quarantänepflicht in Italien mindestens 5 Tage, wobei man 3 Tage symptomfrei sein muss, bevor die Quarantäne aufgehoben werden kann.