Queen: „Klimawandel bedroht Leben und Lebensräume etlicher Menschen“

Mit klaren Worten hat Queen Elizabeth II. in einer Botschaft an Kirchenvertreter den Klimawandel als Gefahr bezeichnet. „Wir leben in einer Zeit, in der die Auswirkungen des Klimawandels das Leben und die Lebensgrundlagen vieler Menschen und Gemeinschaften bedrohen“, schrieb die Monarchin am Mittwoch in einer Grußbotschaft an eine Versammlung von rund 650 anglikanischen Bischöfen, die derzeit eine Konferenz in England abhalten.