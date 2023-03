Quiz Politische Bildung: Schüler stellen ihr Wissen unter Beweis

Das landesweite Quiz zur Politischen Bildung 2022/2023 ist vor kurzem an schulischen Standorten in Bozen, Meran, Brixen und Bruneck über die Bühne gegangen. Ziel dieser Initiative ist es, Schüler der Ober-, Fachober- und Berufsschulen zu motivieren, sich intensiver mit Bürgerkunde, Politik und wirtschaftlicher Entwicklung auseinanderzusetzen.Das landesweite Quiz wird jedes Jahr von der Arbeitsgruppe Politische Bildung der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion vorbereitet und in 2 Phasen ausgerichtet, einer Phase auf Schulebene und in der Folge einem landesweiten Wettbewerb.In diesem Schuljahr nahmen 26 Schulen aus ganz Südtirol und 120 Schüler daran teil. Sie stellten dabei ihr Wissen über politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragestellungen, Probleme, Institutionen sowie zu aktuellen Ereignissen unter Beweis. Die Sieger, die Büchergutscheine gewonnen haben, stehen mittlerweile fest: Es sind Nathan Previdi und Lara Wieland sowie Hannes Mair im Biennium, Raphael Gasser, Daniel Mair und Stefan Unterberger im Triennium. Die Sieger unter den Berufsschülern sind Simon Unterhuber, Michael Dissertori sowie Gabriel Pircher.