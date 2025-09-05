Die Südtiroler Autonomie ist ein Erfolgsmodell, das den Schutz der kulturellen Identität, der Sprachenvielfalt und die eigenständige politische Mitbestimmung ermöglicht.<BR \/><BR \/>Doch wie gut kennen Sie sich wirklich mit der Geschichte und den Besonderheiten der Südtiroler Autonomie aus? Von den Anfängen mit dem Pariser Abkommen 1946 über das umstrittene Südtirol-Paket bis hin zur heutigen starken finanziellen und politischen Selbstverwaltung – es gibt viel zu entdecken.<BR \/><BR \/><b>Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz zum Tag der Autonomie:<\/b><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="339748" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n