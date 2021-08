R.-Kelly-Prozess: Erster Mann beschuldigt Rapper des Missbrauchs

Der Zeuge schilderte der „New York Times“ zufolge am Montag, wie Kelly ihm im Alter von 17 Jahren Hilfe bei seiner Karriere als Rapper versprochen habe.Als Gegenleistung dafür habe der heute 44-Jährige Sex von dem Minderjährigen verlangt. Zudem sagte eine vierte Zeugin aus. Sie erklärte, sie sei mit 17 Jahren von R. Kelly nach einem Konzert im Backstage-Bereich vergewaltigt worden. Kelly werden in dem Prozess im New Yorker Stadtteil Brooklyn unter anderem die sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Entführung und Bestechung vorgeworfen.Der seit seiner Festnahme im Sommer 2019 im Gefängnis sitzende Musiker hat alle Vorwürfe immer wieder zurückgewiesen und seinen Kritikern eine Rufmord-Kampagne vorgeworfen.

apa