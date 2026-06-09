Alles begann mit einem Anruf bei der Notrufnummer 112 des Eigentümers der Residence Panorama in Raas. Er meldete, dass sich zwei Gäste weigerten, ihr Zimmer zu verlassen, obwohl sie ihren bisherigen Aufenthalt nicht bezahlt hatten. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri der Station Mühlbach rückten an, um die Personalien der beiden Männer festzustellen. Die Militärkräfte identifizierten diese als zwei tunesische Staatsbürger Anfang 20 ohne festen Wohnsitz in Italien, die den Behörden bereits aufgrund früherer Straftaten bekannt waren.<BR \/><BR \/>In der Folge kontrollierten die Beamten deren Hotelzimmer. Dabei stießen sie auf zahlreiche Gegenstände, deren Besitz Fragen aufwarf: zwei E-Scooter der neuesten Generation, ein Tablet, zwei Mobiltelefone, eine neue Jacke und ein Paar neue Schuhe, die noch mit den Originalpreisschildern versehen waren, eine Digitaluhr und eine Brille in Originalverpackung. <BR \/><BR \/>Da die beiden Männer laut Behörden keine schlüssigen Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen konnten, wurden alle Fundstücke beschlagnahmt. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich dabei um Diebesgut von Diebstählen, die in jüngster Zeit in der Umgebung verübt wurden, handelt. Ermittlungen laufen, um die rechtmäßigen Eigentümer zu finden.<BR \/><BR \/>Gegen die beiden Männer wurde Anzeige wegen Hehlerei in Mittäterschaft bei der Staatsanwaltschaft Bozen erstattet. Für die Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.<BR \/><BR \/>Laut Carabinieri können Routineeinsätze immer wieder zur Aufdeckung von Straftaten führen. Zugleich unterstreichen sie, dass Betreiber von Beherbergungsbetrieben wichtige Hinweise zur Kriminalitätsbekämpfung leisten können.