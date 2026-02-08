Nachdem eine 49-jährige Frau aus Raas als abgängig gemeldet worden war, wurde zunächst gegen 23 Uhr die Bergrettung Brixen und die Feuerwehr Raas und in der Folge auch die anderen Feuerwehren aus der Umgebung alarmiert. <BR \/><BR \/>Auf der Suche nach der Vermissten durchkämmten sie in der Dunkelheit das Gemeindegebiet. <BR \/><BR \/>Nach mehrstündiger erfolgloser Suche erhielten die Einsatzkräfte gegen 2.45 Uhr schließlich die Nachricht, dass die Frau wieder aufgetaucht sei. Sie soll im Brixner Krankenhaus vorstellig geworden sein. Somit konnte die Suchaktion beendet werden. <BR \/><BR \/>Im Einsatz waren neben den Brixner Bergrettern auch die Feuerwehren von Raas, Elvas, Neustift, Natz und Schabs.