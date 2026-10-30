Rund eineinhalb Hektar Fläche sind laut den Einsatzkräften betroffen. Das Waldbrandgebiet erstreckt sich über das Seebertal in Richtung Seeberalm. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.<BR \/><BR \/><i>Sehen Sie hier die Bilder des Waldbrandes:<BR \/><\/i><embed id="dtext86-76973456_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/>Der Einsatz ist noch im Gange, die Freiwilligen Feuerwehen von Rabenstein, Moos, St. Leonhard und St. Martin sind vor Ort. Auch ein Löschhubschrauber sowie die Forstbehörde sind im Einsatz.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>