<BR \/>Am Montag gegen 22.30 Uhr ging bei der FF Rabland der Alarm ein: Brand in einem Einfamilienhaus mitten im Dorf – der Dachstuhl ist in Brand geraten. Dank des mutigen Einsatzes der Bewohner konnten die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehrmänner einigermaßen in Schach gehalten werden. Eine Person wurde daraufhin zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Rasch eilten auch die Einsatzkräfte vor Ort, um den Brand zu löschen. Dabei mussten sie das Dach des Einfamilienhauses aufschneiden. Ersten Informationen zufolge brachten die Feuerwehrmänner den Brand rasch unter Kontrolle, der Sachschaden verblieb dadurch gering.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1228542_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Rabland, Partschins, Töll, Naturns und Meran sowie das Weiße Kreuz und die Carabinieri. Die Berufsfeuerwehr ermittelt zur Brandursache.