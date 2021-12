Radein: Ohne Grünen Pass in der Pizzeria

Die Ordnungshüter sind weiterhin bedacht, Kontrollen durchzuführen und mögliche Übertretungen gegen die herrschenden Corona-Bestimmungen zu ahnden – so auch im Unterland. Dabei wurden gleich mehrere Strafen ausgestellt, weil sich Bürger in öffentlichen Lokalen nicht an die Regeln gehalten haben sollen.