Gsies: 42-jähriger Radfahrer gerät unter Traktor und stirbt

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am frühen Montagmorgen auf der Forststraße Karbach in St. Martin in Gsies ereignet. Bei einem Unfall zwischen einem 42-jährigen Radfahrer aus Gsies und einem Traktor verlor der Radfahrer sein Leben.