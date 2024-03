Radfahrerin gerät unter schweren Lkw: Wie durch ein Wunder kaum verletzt

Die Beinahe-Tragödie ereignete sich in der Mayr-Nusser-Straße, an einer der Zufahrten zur Baustelle für das Einkaufszentrum „Waltherpark“.Der Lkw war in Richtung Verdiplatz unterwegs, als er nach rechts abbog. Der Fahrer habe nicht bemerkt, dass das Elektrofahrrad der Frau neben ihm fuhr, heißt es.Unter Schock stehend soll die Frau den Einsatzkräften berichtet haben, sie habe versucht zu bremsen, habe aber aufgrund des regennassen Asphalts einen Zusammenstoß mit dem Lkw nicht vermeiden können und sei so zwischen die Vorderräder des Lastwagens geraten. Das Fahrrad wurde völlig zerstört. Die Frau erlitt wie durch ein Wunder nur leichte Verletzungen.