Radweg Auer: Schwerer Unfall mit dem E-Bike

Die Frauen waren zu viert in einer Gruppe unterwegs. Von Eppan aus waren die 4 E-Bikerinnen in Richtung Unterland gefahren. Auf dem Radweg bei Auer kamen 2 von ihnen, die 50-Jährige und die 45-Jährige, gegen 17 Uhr zu Sturz. Die Ältere der beiden erlitt dabei ein Polytrauma.Sofort wurde über die Landesnotrufzentrale der Notarzthubschrauber Pelikan 1 angefordert. Er brachte die Frau ins Krankenhaus von Bozen.Die jüngere der beiden erlitt ebenfalls Verletzungen, allerdings sollen diese mittelschwer sein. Sanitäter des Weißen Kreuzes Unterland versorgten sie und brachten auch sie in das Krankenhaus nach Bozen.Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nicht bekannt.

stol