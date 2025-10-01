<BR \/><BR \/>Am Bozner Krankenhaus laufen bereits interne Untersuchungen, um Antworten auf die plötzliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Zweijährigen zu finden, die zu seinem Tod führten. <h3>\r\nHohes Fieber – Wiederbelebungsversuche im Spital<\/h3>\r\nErsten Informationen zufolge sollen die Eltern am Sonntag den Notruf abgesetzt haben, weil ihr Kind hohes Fieber hatte. Die angerückten Sanitäter sollen daraufhin bemerkt haben, dass die Situation kritisch war, und brachten das Kind ins Bozner Krankenhaus. <BR \/><BR \/>Bereits auf dem Weg dorthin verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Kleinkindes weiter. Im Spital mussten die Ärzte Wiederbelebungsversuche einleiten. Diese scheiterten schlussendlich.<h3>\r\nMeningitis als Todesursache ausgeschlossen <\/h3>\r\nDie Ursache für den Tod des Kleinkindes bleibt indes unklar – laut „Alto Adige“ wird Meningitis als Ursache ausgeschlossen. Der Sanitätsbetrieb führt indes interne Untersuchungen durch, um abzuklären, ob eine andere Infektion oder womöglich seltene Krankheit zum Tod geführt haben könnte. <BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft wurde ebenfalls informiert und verfolgt den Fall. Sichtbare Verletzungen habe das Kind nicht aufgewiesen, berichtete die italienische Tageszeitung.