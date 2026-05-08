<b>Von Micaela Taroni<BR \/><\/b><BR \/>Mitgeführt wurden Zelte, Rucksäcke, Kletterausrüstung sowie vier Hunde. Die 49-jährige Mutter Sonia Bottacchiari fuhr demnach einen Chevrolet Captiva. Ziel der Reise war zunächst der Ort Tarcento in der Provinz Udine, rund 30 Kilometer von der slowenischen Grenze entfernt. Ein konkretes Reiseziel in der Gegend war nicht bekannt.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des Ex-Partners der Frau sollten Mutter und Kinder am 24. April nach Piacenza zurückkehren. Das Fahrzeug der Familie wurde auf einem kleinen Parkplatz in Tarcento gefunden. Von der Frau, den beiden Jugendlichen und den vier Hunden fehlt jedoch jede Spur. Auch im Fahrzeug selbst wurden keine auffälligen Gegenstände entdeckt.<h3>\r\nGroß angelegte Suchaktion mit Hubschrauber und Drohnen<\/h3>Die Ermittlungen laufen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Piacenza. Bei der Suche sind laut Behörden etwa 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Finanzpolizei, Carabinieri, Forstbehörde und des Zivilschutzes im Einsatz. Unterstützt wird die Suchaktion durch Hubschrauber und Drohnen, insbesondere in den schwer zugänglichen Gebieten der Julischen Voralpen.<BR \/><BR \/>Die Ermittler schließen derzeit verschiedene Szenarien nicht aus. Im Vordergrund steht jedoch die Vermutung, dass Mutter und Kinder möglicherweise in ein anderes Fahrzeug gestiegen sein könnten. Ein Ermittler sagte, es sei nichts im Auto oder in der Umgebung gefunden worden, was auf ein Gewaltverbrechen hindeute. Laut den Angaben soll einer der Jugendlichen am 21. April noch telefonisch Kontakt zum Vater aufgenommen und angegeben haben, dass sie am Ziel angekommen seien. Danach brach die Verbindung ab. Ein ursprünglich genannter Campingort wurde nicht aufgesucht. Die Polizei prüft zudem zahlreiche Hinweise aus den Provinzen Gorizia, Udine und Triest. Unter anderem wird ein möglicher Aufenthalt in einem Café in der Gegend von Triest untersucht.<h3>\r\nAuch slowenische Behörden Teil der Ermittlungen<\/h3>Auch die slowenischen Behörden wurden in die Ermittlungen einbezogen, bislang jedoch ohne neue Erkenntnisse. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verschwindens Minderjähriger. Nach Einschätzung der Ermittler ist ein freiwilliges Verschwinden der Mutter nicht ausgeschlossen. Die Suche dauert an.