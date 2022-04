Rätselhafte Hepatitis-Fälle bei Kindern in mehreren Ländern

Die ersten Fälle wurden aus Großbritannien gemeldet: Dort erkrankten ungewöhnlich viele Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren an einer Entzündung der Leber. Mittlerweile haben sich die Fälle in Europa weiter ausgebreitet: Auch Kinder aus Dänemark, Irland, Spanien und den Niederlanden sind von den Entzündungen der Leber mit unbekanntem Auslöser betroffen. Außerdem werden 9 Fälle im US-Bundesstaat Alabama vermutet.In Südtirol gibt es bisher noch keine Fälle. In den Krankenhäusern ist am Mittwoch eine Meldung vom Ministerium aus Großbritannien eingegangen, die Ärzte bittet, eventuelle Verdachtsfälle zu melden.Einige der in Großbritannien erkrankten Kinder entwickelten nach Angaben der ECDC ein akutes Leberversagen und mussten in speziellen Abteilungen für leberkranke Kinder behandelt werden. Bei einer kleinen Anzahl sei eine Lebertransplantation durchgeführt worden.Die Ursache für die Erkrankungen sei derweil noch unklar. Bei manchen Kindern sei das Coronavirus nachgewiesen worden, bei anderen Adenoviren. Es gebe derzeit jedoch keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen den Hepatitis-Fällen und den Infektionen.Die WHO rechnet derzeit mit weiteren solcher Fälle, von denen zumeist Kinder unter 10 Jahren betroffen waren.In den meisten dieser Fälle bekamen die Kinder kein Fieber. Zu den Symptomen zählten Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen und Gelbsucht. Einige der Leberentzündungen in Großbritannien waren so schwerwiegend, dass die Kinder auf spezielle Leber-Stationen verlegt werden mussten. 6 Kindern musste laut WHO und ECDC eine neue Leber transplantiert werden.