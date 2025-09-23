Der Akku seines Handys sei fast leer gewesen, Paoli habe angegeben, sich im Wald verirrt zu haben. Seither bleibt das Telefon stumm; die letzte Ortung lag im Bereich der Noce-Schlucht.<BR \/><BR \/>An der Suche beteiligten sich mehr als 1.000 Freiwillige und Einsatzkräfte, darunter Feuerwehr, Bergrettung und Hundestaffeln. Abgesucht wurden Wege und Hänge zwischen Dermulo, Taio, Nanno und Tassullo; Drohnen und Hubschrauber waren mehrfach im Einsatz. <BR \/><BR \/>Die groß angelegte Suche wurde gemäß Protokoll vorerst beendet, in reduziertem Umfang werden schwer zugängliche Bereiche weiterhin kontrolliert. Die Umstände des Verschwindens sind nach wie vor unklar.<BR \/><BR \/>Paoli ist seit 1983 Priester. Er war viele Jahre als Missionar in Eritrea und Burkina Faso tätig und wollte demnächst nach Nigeria zurückkehren. Die Dorfgemeinschaft unterstützt die Angehörigen; Ende August kam auch der Erzbischof von Trient, Lauro Tisi, nach Nanno zum gemeinsamen Gebet.