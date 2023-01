Rätseln über Motiv für Angriff auf Israelin: Pole „gefährlich“

Szenen der Überwachungskamera - Foto: © ANSA / FACEBOOK

Der Verdächtige war Dienstag von 2 Carabinieri, einem Polizistenehepaar in Zivil, am Mailänder Bahnhof identifiziert und festgenommen worden. Sie hatten den Obdachlosen, der sich seit 8 Monaten in Italien aufhält, in einem Zug nach Brescia entdeckt.Der Mailänder Staatsanwalt Enrico Pavone bezeichnete Chomiak als „sozial gefährliche Person“, die erneut zuschlagen könnte. Geprüft wird, ob Chomiak psychische Probleme hat. Der Mann, der kein Italienisch spricht, war nach einem Autodiebstahl in seiner polnischen Heimat nach Italien geflüchtet, wo er 8 Monate lang ohne Dokumente verbracht hatte. Der Präfekt von Rom, Bruno Ferrante, sagte, dass es sich bei dem Anschlag offenbar um die Tat eines „Verrückten“ und nicht um einen Terroranschlag handele. Er kündigte an, dass die Sicherheitsmaßnahmen am Bahnhof Termini verstärkt werden. Das Opfer Abigale Dresner (24) befindet sich mit Messerstich-Wunden im Krankenhaus Umberto I. in Rom, wo ihr Zustand als ernst, aber nicht lebensbedrohlich beschrieben wird. Das Motiv für den Angriff auf die israelische Touristin ist immer noch ein Rätsel. Dresners Mutter sagte, die Verhaftung des Angreifers sei für sie „das Ende eines Albtraums“.