Diesen Ermittlungserfolg teilte gestern die Staatspolizei mit. Dabei handelt es sich um einen 58-jährigen italienischen Staatsbürger ohne Migrationshintergrund, der ins Bozner Gefängnis gebracht worden ist. <BR \/><BR \/>Der Überfall auf die Bar Palma am Mittwochnachmittag vergangener Woche hatte ganz Meran und darüber hinaus in Aufruhr versetzt. Gestern nun die gute Nachricht seitens der Quästur in Bozen. <BR \/><BR \/>Wie berichtet, hatte der Mann die Barista mit einer Waffe bedroht und sich das Tagesinkasso von rund 600 Euro aushändigen lassen. Bei der Waffe, die mittlerweile von der Polizei sichergestellt werden konnte, handle es sich um eine Luftdruckpistole.<BR \/><BR \/>Dem Mann sei man auf die Spur gekommen, nachdem man sämtliche Aufnahmen der Videokameras gesichtet sowie Passanten und Kunden der Bar befragt hatte. Den Beamten der Staatspolizei sei es so gelungen, den Fluchtweg des Mannes zu rekonstruieren. Dabei sei man auch auf die Kleidung gestoßen, darunter ein Arbeitsoverall, die der Mann beim Überfall getragen hat. <BR \/><BR \/>Schließlich sei es der Staatspolizei gelungen, den Mann in einem behelfsmäßigen Unterschlupf unweit von Meran aufzuspüren. Der Mann, der in Südtirol ansässig ist, habe ersten Informationen zu Folge keinen Migrationshintergrund.<BR \/><BR \/>In der Bar Palma in Obermais ist man sehr glücklich über diesen Ermittlungserfolg. „Ich hoffe, der Mann kommt nicht wieder in wenigen Tagen frei“, sagt die Betreiberin der Palma-Bar Elena Aeleni.<h3>\r\n3 Fragen an die Betreiberin Elena Aeleni<\/h3><b>Frau Aeleni, haben Sie gehört, dass der mutmaßliche Räuber ihrer Bar gefasst wurde?<\/b><BR \/><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz>Elena Aeleni: Nein, aber Marion, meine Mitarbeiterin, die er überfallen hat, hat es gerade im Radio gehört und sie hat einen Riesen-Smile im Gesicht. Seit dem Überfall arbeite ich mit Marion, bis in der Bar und drum herum wieder mehr Bewegung ist. <BR \/><BR \/><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz><b>Was geht in Ihnen vor?<\/b><BR \/><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz>Aeleni: Ich und wir fühlen uns sehr erleichtert und sind sehr glücklich über diese Nachricht. Und ich hoffe, dass der Mann im Gefängnis bleibt und nicht nur für zwei, drei Tage.<BR \/><BR \/><b><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz>Was glauben Sie, kannte e<b>r Ihre Ba<\/b><\/b><b>r?<\/b><BR \/><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz>Aeleni: Ich glaube schon, sonst wäre er wohl nicht maskiert in die Bar gekommen. Und ich vermute auch, dass er den Zeitpunkt abgewartet hat, bis ich gegangen bin. Denn meine Barbesucher kennen meinen Charakter