Der Vorfall ereignete sich vor wenigen Tagen. Der Mann soll versucht haben, in einem Supermarkt im Kleinen Graben in Brixen eine Tasche mit Lebensmitteln aus dem Geschäft zu stehlen. <BR \/><BR \/>Als eine Mitarbeiterin eingriff und ihn vor dem Eingang aufhalten wollte, soll der Täter die Frau heftig gestoßen und gezerrt haben. Anschließend konnte er zu Fuß flüchten.<BR \/><BR \/>Da der Supermarkt über keine Videoüberwachung verfügt, mussten sich die Carabinieri bei ihren Ermittlungen auf ihre Orts- und Personenkenntnis stützen. <h3>\r\nTatverdächtig: 38-Jähriger ohne festen Wohnsitz<\/h3>Dank der Zusammenarbeit der Stationen Brixen und Mühlbach gelang es den Ordnungskräften jedoch rasch, einen Tatverdächtigen zu identifizieren.<BR \/><BR \/>Beim Beschuldigten handelt es sich um einen 38-Jährigen, der bereits amtsbekannt ist und keinen festen Wohnsitz hat. Er unterliegt derzeit der Aufenthaltspflicht in der Gemeinde Brixen.